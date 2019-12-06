الدرون يكافح الجريمة في أميركا

2019/12/06 | 15:14

اخبار السعودية )- لجأت الشرطة الأميركية في ولاية تكساس لوسائل تكنولوجية حديثة مثل «الدرون» (طائرة من دون طيار) لمواجهة الجريمة؛ نظرا لسهولة استخدامها ومرونتها وكذلك لأنها توفر الأموال عن استخدام الطائرات الهليكوبتر.وقالت قناة «إيه بي سي» الأميركية إن الشرطة في مدينة بيلاير بتكساس، تمتلك 3 طائرات من دون طيار يتم استخدامها في القبض على المجرمين، ويؤكد الضباط أنهم يساعدون في إنقاذ الأرواح.وأوضح الملازم راسل براون للقناة أن استخدام الهليكوبتر في الماضي للقبض على الأشرار كان مكلفا.

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