كان مخمورًا وجائعًا... رجل يقطع رأس امرأة ويتناول دماغها مع الأرز

2019/12/06 | 15:45

اخبار السعودية )- كثيراً ما نسمع عن جرائم قتل بشعة، إلا أن ما فعله رجل فلبيني قد يتخطى كثير ممن سبقوه، حيث قُبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل مروِّعة بالفلبين بعد أن قطع رأس امرأة ثم أكل دماغها.وأُلقي القبض على لويد باغتونغ، البالغ من العمر 21 سنة، أمس (الخميس) في جزيرة مينداناو بعد العثور على رفات المرأة المجهولة الهوية على بعد نحو ميلين ونصف الميل من منزله.ويزعم أن باغتونغ أخبر الشرطة أنه كان مخموراً وجائعاً عندما حاولت المرأة التحدث إليه في الصباح الباكر باللغة الإنجليزية، وهو لا يفهمها.

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