كتاب جديد: جيفري إبستين كان جاسوساً للموساد

2019/12/06 | 15:45

اخبار السعودية )- يزعم كتاب جديد أن رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، ومديرة أعماله غيسلاين ماكسويل، كانا جاسوسين يعملان مع الموساد الإسرائيلي، وأنهما استدرجا السياسيين ورجال الأعمال الغربيين البارزين لممارسة الجنس مع الفتيات القاصرات، بغرض تصويرهم وابتزازهم فيما بعد.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن هذا الكتاب الجديد الذي يحمل عنوان «الرجال الأموات لا يروون الحكايات»، من تأليف ديلان هوارد، نائب مدير شركة «أميركان ميديا» الإعلامية، بالاشتراك مع عدد من الصحافيين والمراسلين الذين يزعمون أنهم عملوا لمدة ثماني سنوات لكشف «هذه المؤامرة الدولية التي لم يسبق لها مثيل».

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