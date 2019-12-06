العراق.. أعداد كبيرة من المتظاهرين بساحة التحرير في بغداد

2019/12/06 | 17:35

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين، الجمعة، إلى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد.وقال ناشطون عراقيون ومنظمات مدنية، إن أعدادا كبيرة من المتظاهرين في المحافظات الجنوبية،

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