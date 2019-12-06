خارجية أميركا: سنطلب من الخزانة معاقبة مسؤولين عراقيين

2019/12/06 | 19:38

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها ستطلب من وزارة الخزانة إدراج مسؤولين عراقيين على لائحة العقوبات.وأكدت الخارجية الأميركية أن "واشنطن لن تبقى صامتة على قتل المتظاهرين في العراق".وقبل ساعات،

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