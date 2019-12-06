الجبير: لم يعد من الممكن تحمل عدوانية إيران

2019/12/06 | 19:53

اخبار السعودية )- أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الجمعة)، أنه «لم يعد من الممكن تحمل عدوانية إيران» التي «تهدد المنطقة برمتها».وأضاف الجبير خلال مشاركته في مؤتمر «الحوار المتوسطي» في روما: «ندعم حملة الضغط الأقسى» على إيران، «ولا بد من أن نتحلى بالصرامة» معها، «وحرمانها من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم»؛ حيث إنها «تؤمن بمبدأ تصدير الثورة، ولا تحترم سيادة الدول»، مؤكداً أن «لا أحد يسعى إلى الحرب».

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