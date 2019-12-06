الدرعية تتأهب لـ«نزال الملاكمة التاريخي» بين رويز وجوشوا غداً

2019/12/06 | 21:26

اخبار السعودية )- تأهبت محافظة الدرعية التاريخية (شمال غربي الرياض) لـ«نزال الملاكمة التاريخي» الذي تحتضنه غداً (السبت)، بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني الساعي للثأر واستعادة الألقاب أنثوني جوشوا.يقام هذا الحدث الرياضي، الذي وُصِف بـ«الأكبر هذا العام على مستوى العالم»، ضمن «موسم الدرعية»، وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

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