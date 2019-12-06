نائب ألماني لـ«الشرق الأوسط»: سباق التسلح بالمنطقة ليس من مصلحة طهران

2019/12/06 | 23:30

اخبار السعودية )- أكد النائب الألماني عن الحزب الحاكم، رودريش كيسفيتر، أن صبر الأوروبيين قد ينفد، في حال استمرت إيران على «سلوكها» نفسه، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه ليس من مصلحة إيران أن يكون هناك سباق تسلح في المنطقة.وقال النائب الذي يشارك في أعمال منتدى «حوار المتوسط» في روما إن «الهدف تفادي سباق تسلح في المنطقة، لأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، سيعني ذلك أن السعودية وتركيا ومصر سيريدون الحصول على ذلك، وهذا ليس من مصلحتنا، ولا يمكن أن يكون من مصلحة إيران كذلك».

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