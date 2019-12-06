إعلان موعد إدراج وبدء تداول أسهم «أرامكو السعودية»

2019/12/06 | 23:30

اخبار السعودية )- أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» اليوم (الجمعة)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.وقالت الشركة في بيان لها، إن تداول أسهم «أرامكو» سيكون بالرمز 2222، مشيرة إلى أن «نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ± 10 في المائة».

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