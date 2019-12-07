2019/12/06 | 23:46

اخبار السعودية )- أكد مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بلينجساليا، الجمعة في حديث مع قناتي "العربية و"الحدث" أن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة على القياديين في ميليشيا "عصائب

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