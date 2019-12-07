2019/12/07 | 00:17

اخبار السعودية )- أكد مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بلينجساليا، الجمعة في حديث مع قناتي "العربية و"الحدث" أن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم على 3 قياديين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزانة الأميركية: العقوبات على قادة "العصائب" ملزمة لبغداد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزانة الأميركية: العقوبات على قادة "العصائب" ملزمة لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).