2019/12/07 | 00:32

اخبار السعودية )- الذين يعتقدون، بكل نيّة صافية، أنني أبالغ في الاندهاش في أشياء عادية جداً، يجب أن يتذكّروا أن هذه الأشياء هنا غير عادية، كلّها جديدة في بلد عريق وكلّها حداثة في مسيرة طويلة سريعة الإيقاع.حتى صورة المرأة في الحقل العام بهذه الكثافة أمر غير مألوف.ألم يكن حدثاً تردّدت أصداؤه في أنحاء العالم، أن المرأة هنا أصبحت تقود سيارتها؟ وأصبحت تقودها للذهاب إلى العمل أو لنقل أولادها إلى المدارس أو لنقل أمّها المسنة إلى الطبيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفكرة الرياض: 800 ألف عاملة) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفكرة الرياض: 800 ألف عاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).