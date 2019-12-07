الخارجية الأميركية: العقوبات على الحشد رسالة للعراق وإيران

2019/12/07 | 00:48

اخبار السعودية )- قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر، في مقابلة خاصة مع قناتي "العربية" و"الحدث" الجمعة، إن العقوبات التي فرضها الإدارة الأميركية على أربعة مسؤولين عراقيين متهمين بقتل المتظاهرين أو بالفساد هي

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