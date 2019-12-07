«كأس الملك سلمان»: الكبار يعبرون دون مفاجآت

2019/12/07 | 01:03

اخبار السعودية )- تأهلت فرق النصر والأهلي والتعاون والرائد والاتفاق إلى دور الستة عشر من بطولة «كأس الملك سلمان»، ولم يشهد اليوم حدوث أي مفاجأة في منافسات البطولة الأغلى محلياً.وفي الرياض، لم يجد فريق النصر أي صعوبة في تخطي ضيفه فريق البكيرية، حيث أتخم الفريق العاصمي شباك ضيفه برباعية مقابل هدف وحيد ليطير لملاقاة نظيره صمك في الدور المقبل.

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