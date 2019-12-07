العراق: قتل المتظاهرين يواكب العقوبات الأميركية

2019/12/07 | 02:36

اخبار السعودية )- سقط عشرات الضحايا، مساء أمس، بإطلاق نار على محتجين في بغداد، في وقت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من قادة ميليشيات عراقية على صلة بإيران يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة ضد المتظاهرين.وقالت الشرطة ومسعفون إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 13 شخصاً وجرحوا عشرات قرب ميدان التحرير في بغداد.

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