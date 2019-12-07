العراق.. مفوضية حقوق الإنسان تحذر من انفلات الوضع الأمني

2019/12/07 | 07:31

اخبار السعودية )- طالبت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان"، الجمعة، في العراق القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن لساحات التظاهر في بغداد.وحذرت المفوضية من انفلات الوضع

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