2019/12/07 | 10:52

اخبار السعودية )- وُجّهت تهمة «التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة» إلى فرنسوا بايرو، الوزير الفرنسي السابق وحليف الرئيس إيمانويل ماكرون، في قضية مساعدي نواب حزبه «مودم» في البرلمان الأوروبي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «مصادر متطابقة» اليوم (السبت).وقال وكيل بايرو المحامي بيار كورنو-جنتي إنّ «توجيه التهمة الذي جرى الحديث عنه مسبقاً في الصحف تقرر بما يتعارض مع كل الأدلة المقدمة».واضاف أنّ «استكمال المراحل التالية سيثبت أنّ الاتهام لا أساس له على الإطلاق».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: حليف لماكرون متّهم بـ«التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا: حليف لماكرون متّهم بـ«التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).