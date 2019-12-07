ترمب: لماذا يُقرض البنك الدولي الصين مالاً؟

2019/12/07 | 10:52

اخبار السعودية )- انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترمب البنك الدولي داعياً إياه إلى التوقف عن إقراض الصين.وكتب على تويتر: «لماذا يُقرض البنك الدولي الصين مالاً؟ هل يمكن أن يكون هذا معقولاً؟ لدى الصين الكثير من المال، وإذا لم يكن لديهم، فهم يصنعونه.توقفوا عن ذلك!».وكرر وزير الخزانة ستيفن منوتشين موقف ترمب بشأن البنك الدولي في الكونغرس، وأبلغ لجنة في مجلس النواب بأن الولايات المتحدة اعترضت على برنامج قروض خصصته المؤسسة المالية للصين على مدى سنوات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

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