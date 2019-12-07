إسبر: الجيش الأميركي لديه إمكانات كافية بالشرق الأوسط حالياً

2019/12/07 | 12:25

اخبار السعودية )- قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس (الجمعة)، إنه يعتقد أن الجيش الأميركي لديه إمكانات كافية في الشرق الأوسط في الوقت الراهن لردع أي صراع، نافياً صحة تقرير إعلامي أفاد بأنه يجري بحث زيادة كبيرة في عدد القوات وسط توتر مع إيران، وفقاً لوكالة «رويترز».

لكن الوزير لم يستبعد في تصريحات للصحافيين إجراء عمليات إحلال للقوات، أو حتى زيادات محدودة في المستقبل.

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