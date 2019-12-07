ترمب ومون يتفقان على ضرورة استمرار الحوار مع كوريا الشمالية

2019/12/07 | 12:25

اخبار السعودية )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، إن المحادثات المتعلقة بكوريا الشمالية يجب أن تستمر، ووصفا الوضع في شبه الجزيرة الكورية بأنه خطير، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الرئيسين تحدثا عبر الهاتف لنحو 30 دقيقة صباح اليوم (السبت) بتوقيت سيول، في مكالمة أجريت بناء على طلب من ترمب، حسبما أفادت كو مين جونغ، المتحدثة باسم مون.

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