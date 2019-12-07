قائد عمليات بغداد للعربية: لا توجد قطاعات أمنية لحماية المتظاهرين

2019/12/07 | 12:41

اخبار السعودية )- قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن، قيس المحمداوي، الجمعة، في مداخلة مع قناة "العربية": "لا نعرف من يقود جموع المتظاهرين ولا كيفية التفاوض معهم"، مؤكداً أن القطاعات الأمنية لم تنسحب أمس (الجمعة) من

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