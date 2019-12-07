2019/12/07 | 13:12

اخبار السعودية )- كشف صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تعرض مقره "الحنانة" فجر اليوم إلى قصف من طائرة مسيرة.وقال العراقي، في منشور له على "الفيسبوك بعد أن وجدنا المصلحة بنشر الخبر أقول:

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