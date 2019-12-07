ارتفاع حصيلة الهجمات على محتجين في بغداد إلى 25 قتيلاً

2019/12/07 | 13:58

اخبار السعودية )- أكد مسؤولون عراقيون ارتفاع عدد المتظاهرين الذين لقوا حتفهم أمس (الجمعة) إلى 25 محتجاً، وأشاروا إلى إصابة أكثر من 130 شخصاً بعد ليلة دامية من الهجمات التي شنها مسلحون مجهولون استهدفت متظاهرين معارضين للحكومة في العاصمة بغداد، بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وكشف مسؤولو الصحة والأمن هذه المعلومات، شريطة عدم الإفصاح عن هوياتهم.

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