واشنطن ترجح مسؤولية إيران عن الهجوم على قاعدة بلد بالعراق

2019/12/07 | 13:58

اخبار السعودية )- رجح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أمس (الجمعة) أن تكون إيران مسؤولة عن هجوم استهدف قاعدة بلد الجوية بالعراق يوم الخميس، لكنه أضاف أن واشنطن لا تزال تنتظر المزيد من الأدلة.

وكانت قوات الأمن العراقية أعلنت تعرض قاعدة بلد الجوية شمال بغداد لهجوم مساء الخميس بصاروخين.



وذكر الجيش العراقي أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا داخل القاعدة التي تستضيف قوات أميركية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال من بغداد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

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