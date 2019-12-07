العراق.. عشائر النجف تتعهد بردع المخربين

2019/12/07 | 14:14

اخبار السعودية )- تعهدت عشائر النجف في بيان، السبت، بردع المخربين ما لم تتخذ القوات الأمنية إجراءاتها ضد الخارجين عن القانون.وطالب البيان، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية، "بحصر التظاهرات في ساحة الصدرين".وقالت

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