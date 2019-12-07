وزير الخارجية الإسرائيلي: قصف إيران خيار محتمل

2019/12/07 | 14:29

اخبار السعودية )- أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مقابلة نُشرت اليوم (السبت) أن بلاده ستكون مستعدة لقصف إيران لتعطيل إمكاناتها المتعلقة بالأسلحة النووية.وسألته صحيفة «كوريير ديلا سيرا» الإيطالية هل قصف إيران خيار تدرسه إسرائيل؟»، فأجاب: «نعم، إنه خيار.لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها.وإذا كان التحرك العسكري هو السبيل المحتمل لوقف ذلك، فإننا سنسلكه».

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