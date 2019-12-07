ضحية اغتصاب بالهند تفارق الحياة بعد إشعال النيران فيها

2019/12/07 | 14:29

اخبار السعودية )- قال طبيب هندي اليوم (السبت) إن شابة تبلغ من العمر 23 عاماً وكانت ضحية للاغتصاب وأحرقتها مجموعة من الرجال من بينهم المتهم باغتصابها، فارقت الحياة في أحد مستشفيات العاصمة نيودلهي.وقالت الشرطة إن المرأة كانت في الطريق للحاق بقطار في منطقة أوناو بولاية أوتار براديش الشمالية لحضور جلسة استماع في قضية اغتصابها بالمحكمة عندما أُلقي عليها الكيروسين ثم أحرقت يوم الخميس.ونقلت جواً إلى دلهي للعلاج في وقت لاحق من ذلك اليوم، حسب ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.ويمثل الهجوم ثاني قضية عنف كبيرة تستهدف النساء في الأسبوعين الماضيين وأثار غضباً شعبياً في الهند.

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