جراحون يستبدلون إبهام مقطوع لرجل أميركي بإصبع قدمه الكبير

2019/12/07 | 16:01

اخبار السعودية )- خضع رجل كان قد قطع إبهامه أثناء صنع هدية خشبية لصديقته لعملية جراحية استبدل عبرها إصبع يده بإصبع قدمه الكبير.وكان أيدن أدكنز، من كارسون سيتي في ولاية ميشيغان الأميركية، يقوم بقص الأخشاب في مرآب للسيارات في أبريل (نيسان) الماضي، عندما اعتقد أن قطعة من الخشب كانت تطير عبر الغرفة ليتضح أن ذلك كان بالواقع إبهامه، وفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.ونقل أدكنز إلى المستشفى على الفور، وقال الأطباء إن أمامهم أربع ساعات لإعادة إبهامه إلى مكانه، لكن حتى يومنا هذا لم تتمكن أسرته من العثور عليه.

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