رينارد: لاعبو الأخضر يريدون كتابة التاريخ... وجئنا لتحقيق لقب «خليجي 24»

2019/12/07 | 17:03

اخبار السعودية )- كشف الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن صعوبة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين أمام منتخب البحرين، مضيفاً في المؤتمر الصحافي: «المباراة صعبة على الطرفين، ويجب أن نلعب بتركيز عالٍ وجدية واحترام للمنافس الذي يملك لاعبين مميزين».

وأشار رينارد إلى عدم اكتراثه بالترشيحات، موضحاً: «المباريات النهائية لا تخضع لأي ترشيحات»، مضيفاً: «يجب أن نحترم المنافس، فلدينا لاعبون يريدون صناعة التاريخ، وتحقيق إنجاز جديد لوطنهم».

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