2019/12/07 | 17:03

اخبار السعودية )- نشر أب بريطاني فيديو لطفلته الصماء وهي تسمع لصوت أمها لأول مرة بمساعدة سماعات طبية، وحقق الفيديو آلاف الإعجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام الأب بول أديسون بنشر الفيديو عبر حسابه على «تويتر» لابنته جورجينا البالغة من العمر أربعة أشهر وهي تستمع لصوت أمها ومرتدية سماعات في أذنيها.

وكانت الطفلة جورجينا قد تم تشخيصها بالصمم الشديد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تيلغراف» البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد... رد فعل طفلة صماء تسمع صوت أمها لأول مرة) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد... رد فعل طفلة صماء تسمع صوت أمها لأول مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).