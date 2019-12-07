الرئيس العراقي: عصابات مجرمة وراء قتل المتظاهرين في بغداد

2019/12/07 | 17:20

اخبار السعودية )- قال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان على "فيسبوك"، السبت، إن الرئيس العراقي، برهم صالح، يتابع مع الجهات المختصة ما حدث أمس من "اعتداء إجرامي مسلح" قامت به عصابات مجرمة وخارجون عن

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