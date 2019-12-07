لبنان يناشد ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا المساعدة لتأمين مستلزمات الاستيراد

2019/12/07 | 17:34

اخبار السعودية )- قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري إن الأخير وجه رسائل مكتوبة لزعماء بريطانيا وألمانيا وإسبانيا اليوم (السبت) طالباً منهم المساعدة في تأمين مستلزمات الاستيراد، وفقاً لوكالة «رويترز».ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية أدت إلى نقص في العملة الصعبة وإعاقة الواردات.ووجه الحريري أمس (الجمعة) أيضاً رسائل لزعماء السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر طلباً للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.وتستهدف فرنسا حشد الدعم الدولي في مؤتمر قال مسؤول أوروبي وآخر لبناني إنه سيعقد في باريس في 11 ديسمبر (كانون الأول).

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