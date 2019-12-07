بالفيديو... شمبانزي يغسل ملابس حارسه في حديقة حيوان بالصين

2019/12/07 | 17:34

اخبار السعودية )- تُعرف قردة الشمبانزي بذكائها وقدرتها على أداء مهام خاصة بالبشر.وأذهل شبمانزي يطلق عليه اسم «يوهوي» الشخص الذي يعتني به في أحد حدائق الحيوانات بالصين، بعدما رصده الأخير وهو يغسل ملابسه، بحسب تقرير لصحفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال الرجل إن يوهوي، البالغ من العمر 18 عاماً، أمضى نصف ساعة في تنظيف قميص أبيض بفرشاة وقطعة صابون.

وُرصد الحيوان أثناء قيامه بهذا العمل يوم الجمعة الماضي في حديقة ليهي ليدو الترفيهية في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين.

وقال متحدث باسم الحديقة لـ«ديلي ميل» إن يوهوي أحب مشاهدة الشخص الذي يعتني به وهو يغسل ملابسه.

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