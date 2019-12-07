أميركا تحذر من هجمات جديدة ضد متظاهري العراق

2019/12/07 | 17:51

اخبار السعودية )- حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، من هجمات جديدة تستهدف المتظاهرين العراقيين.وغرد على "تويتر": "نرى تقارير جديدة عن هجمات عنيفة في بغداد ضد العراقيين الوطنيين".وطالب بومبيو "قادة العراق

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