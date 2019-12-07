الرئيس العراقي: الهجوم على المتظاهرين «اعتداء إجرامي»

2019/12/07 | 19:07

اخبار السعودية )- وصف الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم (السبت)، الهجوم الذي تعرض له المتظاهرون في ساحة الخلاني وسط بغداد من قبل مسلحين بأنه «اعتداء إجرامي».

وقال صالح، في بيان صحافي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: «نتابع باهتمام شديد وبألم عميق، مع الجهات الحكومية المختصة ما حصل يوم أمس (الجمعة)، من اعتداء إجرامي مسلح قامت به عصابات مجرمة وخارجون على القانون، ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى في الاحتجاج الشعبي».

وأضاف: «نؤكد مرة أخرى الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميين، ومنع وتجريم أي ردّ فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين».

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