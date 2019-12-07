فرنسا تحاكم رفعت الأسد بعد غدٍ بقضية «الاحتيال لبناء إمبراطورية عقارية»

2019/12/07 | 20:09

اخبار السعودية )- تبدأ، بعد غدٍ (الاثنين)، في باريس، المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري، بشار الأسد، في قضية «إثراء غير مشروع»، للاشتباه بأنه بنى عن طريق الاحتيال إمبراطورية عقارية في باريس تُقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، إلا أن مقعد المدعى عليه سيكون شاغراً.وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والمقيم في بريطانيا، سيغيب «لأسباب طبية».

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