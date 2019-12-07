روسيا تعرض «الحقيبة النووية» لأول مرة في التاريخ

2019/12/07 | 20:40

اخبار السعودية )- تفاصيل مثيرة عرضتها قناة تلفزيونية روسية للمرة الأولى في التاريخ عن «الحقيبة النووية» التي ترافق الرئيس في أي مكان على مدار الساعة.إذ نشرت قناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو نادراً، عن الحقيبة ولوحة التحكم الأساسية فيها، والمثير أن زر إطلاق الصواريخ النووية الذي كان يُعتقد لعقود طويلة أنه أحمر اللون، بدا شكله مختلفاً، بلون أبيض وبسيط الصناعة ومن دون غطاء كما كانت تصوره أفلام هوليوود.

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