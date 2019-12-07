العفو الدولية: هجمات الجمعة في بغداد هي الأكثر دموية

2019/12/07 | 20:57

اخبار السعودية )- أعلنت منظمة العفو الدولية أنها جمعت شهادات تفصيلية لشهود عيان عن "الهجوم المنسق"، الذي شنه مسلحون مجهولون في بغداد أمس.وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة أكثر من 130 آخرين.كما تحققت

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