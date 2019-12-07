الجامعة العربية باللون البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة

2019/12/07 | 21:44

اخبار السعودية )- في إطار تضامنها مع حملة «الستة عشر يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي»، التي تتخذ من «لون العالم برتقالياً»، شعاراً لها، شهدت الجامعة العربية، اليوم، إنارة مبنى الأمانة العامة لها باللون البرتقالي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

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