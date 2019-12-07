ثمن قياسي لصورة «ذئب وول ستريت» الحقيقي بتوقيع دي كابريو

2019/12/07 | 21:44

اخبار السعودية )- بيعت صورة للبطل الحقيقي للفيلم الأميركي «ذئب وول ستريت» الشهير، جوردان بيلفورت، وبتوقيع بطل الفيلم ليوناردو دي كابريو، ومخرجه مارتن سكورسيزي، بـ200 ألف دولار أميركي، هذا الأسبوع في معرض «آرت بازل ميامي بيتش» بالولايات المتحدة، بعد 10 دقائق من افتتاح المعرض.ووفقاً لقناة «سي إن بي سي» الأميركية، فإن مشتري الصورة لم يتم ذكر اسمه، وقال غاليري «مادوكس» الذي باع الصورة إن 160 ألف دولار من مبلغ البيع سيتم التبرع به للأعمال الخيرية.

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