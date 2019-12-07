حقوق الإنسان العراقية: استهداف متظاهري بغداد جريمة إرهابية

2019/12/07 | 22:30

اخبار السعودية )- خرج أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر مساء السبت بمسيرات في بغداد متوعدين المسؤولين عن استهداف المتظاهرين مساء الجمعة.كما أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" باحتشاد أعداد كبيرة من

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