بريطانيا تتأهب للعاصفة «عطية»

2019/12/07 | 23:17

اخبار السعودية )- أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيراً من اقتراب أولى عواصف هذا الموسم، والتي أطلق عليها العاصفة «عطية»، حيث يتوقع أن تبلغ سرعة الرياح 70 ميلاً في الساعة.وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أوضح التحذير أن الأحوال الجوية لن تصبح مستقرة بدءاً من الساعة 3 مساء غد (الأحد)، إلى الساعة 9 صباح الاثنين.وقال نائب رئيس مكتب الأرصاد الجوية توني واردل، للصحيفة إن الطقس في بريطانيا يشهد فترة غير مستقرة مع هبوب رياح قوية للغاية.

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