ترمب يصف مفاوضات تبادل المساجين مع إيران بـ«المنصفة للغاية»

2019/12/07 | 23:17

اخبار السعودية )- أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب سعادته بالتوصل لاتفاق لتبادل السجناء مع إيران، معتبراً أن هذا الأمر يعد مؤشراً على إمكانية توصل البلدين لاتفاق في مسائل أخرى عالقة بين البلدين.

وكتب ترمب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هؤلاء الذين استعدناهم تم اعتقالهم خلال عهد أوباما (الرئيس الأميركي السابق)، رغم منحه 150 مليار دولار لإيران، وتمت استعادتهم في عهد ترمب، شكراً لإيران على هذه المفاوضات المنصفة للغاية، أرأيتم أنه يمكننا التوصل لاتفاق سوياً».

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