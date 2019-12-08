«آخر زيارة» يحصد جائزة لجنة التحكيم لمهرجان مراكش

2019/12/08 | 00:19

اخبار السعودية )- ذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة للفيلمين السعودي «آخر زيارة» للمخرج عبد المحسن الضبعان، والصيني «صورة من الفسيفساء» للمخرج جاي يي شيانغ في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي أعلن جوائزه مساء اليوم السبت.

وفاز الفيلم الكولومبي «وادي الأرواح» للمخرج نيكولاس رينكون بجائزة أفضل فيلم.

كما ذهبت جائزة أفضل دور نسائي مناصفة للممثلتين البريطانيتين نيكولا بيرلي وروكسان سكريمشو بطلتي فيلم «لين ولوسي» للمخرج فيصل بوليفة.

وحصل الممثل الأسترالي توبي والاس على جائزة أفضل دور رجالي عن دوره في فيلم (بيبي تيث) للمخرجة شانون ميرفي.

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