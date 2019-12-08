إيران تكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي قريباً

2019/12/08 | 00:19

اخبار السعودية )- أعلن علي أصغر زارين، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم (السبت)، أن إيران ستكشف قريباً عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.ونقل التلفزيون الإيراني عن زارين قوله: «في القريب العاجل سنكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي مصنعة محلياً»، دون الخوض في التفاصيل.كانت إيران قالت في سبتمبر (أيلول)، إنها بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم في إطار خطواتها لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

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