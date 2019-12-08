2019/12/08 | 03:25

اخبار السعودية )- حضر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويزجونيور ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متابعة ولي العهد السعودي للحدث الأهم من نوعه على مستوى العالم، والذي نجح البريطان يجوشوا بتحقيق لقبه بعد فوزه على منافسه آندي جونيور حامل اللقب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي العهد السعودي يحضر نزال الدرعية التاريخي) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي العهد السعودي يحضر نزال الدرعية التاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).