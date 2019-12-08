جوشوا .. بطلاً لنزال الدرعية التاريخي

2019/12/08 | 03:25

اخبار السعودية )- توج البريطاني أنثوني جوشوا، بلقب نزال الدرعية التاريخي بعد فوزه على منافسه المكسيكي الأميركي آندي رويز جونيور، في المواجهة التي جمعت بينهما على مسرح ميدان الدرعية بحضور الآف المشجعين من حول العالم.وامتدت المواجهة المثيرة بين الملاكمين لـ12 جولة بواقع ستة وثلاثين دقيقة قبل أن يحسمها البريطاني لصالحه بتفاصيل دقيقة وبقرار من لجنةالتحكيم التي أعلنت الفوز ببطولة العالم للوزن الثقيل لصالح جوشوا.

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