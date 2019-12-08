البريطاني جوشوا يفوز بـ«نزال الدرعية»

2019/12/08 | 03:56

اخبار السعودية )- توج البريطاني انتوني جوشوا بطلاً للعالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد تغلبه بالنقاط أمس على الاميركي المكسيكي آندي رويز جونيور في النزال التاريخي بينهما على حلبة «درعية أرينا» بمدينة الدرعية التاريخية في العاصمة الرياض برعاية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مستعيداً بذلك ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي فقدها في يونيو (حزيران) الماضي بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية.

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