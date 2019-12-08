بصمات إيرانية في «مجزرة بغداد»... ومطالبات بالمحاسبة

2019/12/08 | 03:56

اخبار السعودية )- شهد العراق، أمس، موجة غضب غير مسبوقة، بعد مجزرة في ساحتي السنك والخلاني ببغداد، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، ضمنهم ثلاثة مصورين صحافيين.وبات يعتقد على نحو واسع أن منفذيها ينتمون إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.

ولقيت الحادثة ردود فعل دولية ساخطة، فيما دعا الرئيس برهم صالح إلى محاسبة منفذيها، الذين وصفهم بـ«عصابات خارجة عن القانون»، داعيا إلى ملاحقتهم.



كما طالب رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الأجهزة الأمنية بتدارك الأمر قبل أن «يتحول ملف الاعتداءات (على المتظاهرين) بالكامل إلى (المحكمة الجنائية الدولية)».

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