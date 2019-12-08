جنوب العراق ينعى قتلى بغداد.. حداد في الديوانية وذي قار

2019/12/08 | 08:18

اخبار السعودية )- تقاطرت الإدانات الدولية للهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتل العشرات بإطلاق الرصاص الحي من قبل مجموعات مسلحة ملثمة باتجاه المتظاهرين في السنك والخلاني.وكانت

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